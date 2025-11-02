İzmir’de Cadılar Bayramı faciası: 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti





İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atakent Anadolu Lisesi öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti. Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.