İzmir'de elektrik kesintisi 2 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Atatürk

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Dereköy
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Kızıloba
Lütuflar
Demircilik
Fatih
Sarıyurt
Turan
Alankıyı
Yakacık
Yusuflu
Zeytinova
Ergenli
Gaziler
Hisarlık
Kabaağaç
Çenikler
Buruncuk
Alanköy

09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bozköy

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

09:30 - 17:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli OSB
Bağyurdu Yeni

12:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Örencik
Mavidere
Mersinlidere
Olgunlar
Sırımlı

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Yaylaköy
Kocaömer
Kalemköy
Elmadere
Değirmencieli
Çanköy
Çaltı
Büyükoba
Bağalan
Arpadere
Kınık OSB

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hasanlar
Yayla

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çamlıca

