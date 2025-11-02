İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Atatürk
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Dereköy
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Kızıloba
Lütuflar
Demircilik
Fatih
Sarıyurt
Turan
Alankıyı
Yakacık
Yusuflu
Zeytinova
Ergenli
Gaziler
Hisarlık
Kabaağaç
Çenikler
Buruncuk
Alanköy
09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bozköy
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
09:30 - 17:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli OSB
Bağyurdu Yeni
12:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Örencik
Mavidere
Mersinlidere
Olgunlar
Sırımlı
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Yaylaköy
Kocaömer
Kalemköy
Elmadere
Değirmencieli
Çanköy
Çaltı
Büyükoba
Bağalan
Arpadere
Kınık OSB
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hasanlar
Yayla
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çamlıca