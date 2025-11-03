İzmir Foça’da felaket 'geliyorum' dedi!

İzmir'in Foça ilçesinde 23 Ekim tarihinde yaşanan sel felaketi aracıyla menfezden geçmeye çalışırken suya kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ve evini su basan İlkin Bozüyük'ün hayatına mal olmuştu. Bu olayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Foça Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğunu, birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğünü hatırlatarak, altyapı planlamasındaki hatalara dikkat çekti.

'TEMELİNDE ÜÇ SORUN VAR'

Boztepe, "Foça'daki en büyük sorunlardan biri, binaların su basman kotlarının yol seviyesinin altında kalması. Bu durum sel riskini artırıyor. Su basman kotlarının yol seviyesinin üzerine çıkarılması gerekiyor. Bu konuda kasım ayı meclis toplantısında önerge vermeyi düşünüyorum. Metrekareye 144 kilogram yağmur düştü, ancak bu tek başına sel anlamına gelmez.