İzmir'de Cadılar bayramı kabusa döndü

KUTLAMA ÖLÜMLE BİTTİ

İzmir'deki Cadılar Bayramı etkinliği liseli bir gencin sonu oldu... Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, 1 Kasım Cumartesi akşamı Cadılar Bayramı kutlaması için arkadaşlarıyla buluşmak üzere Karşıyaka Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları içkiyi, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Ardından Bornova Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.