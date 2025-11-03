İzmir'de Cadılar bayramı kabusa döndü

KUTLAMA ÖLÜMLE BİTTİ
İzmir'deki Cadılar Bayramı etkinliği liseli bir gencin sonu oldu... Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, 1 Kasım Cumartesi akşamı Cadılar Bayramı kutlaması için arkadaşlarıyla buluşmak üzere Karşıyaka Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları içkiyi, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Ardından Bornova Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.
LİSELİ GENÇ CAN VERDİ
Eğlence mekanında fenalaşan Sirek için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.
ASLINDA BİR HASAT FESTİVALİYDİ
Cadılar Bayramı'nın, kökeni eski Kelt halklarının hasat festivaline dayanıyor. Keltler için 31 Ekim, yazın bitişi ve kışın başlangıcı anlamına gelirdi. Bu gecede, ölü ruhların dünyaya döndüğüne inanılırdı. Zamanla Hristiyanlıkla iç içe geçerek "Azizler Günü Arifesi" adını aldı.
Günümüzde dini niteliğini büyük ölçüde yitiren Cadılar Bayramı, daha çok kostümler, şeker toplama etkinlikleri ve eğlencelerle kutlanan popüler bir bayram haline gelmiş durumda. Kutlamalardaki simgeler ise, oyulmuş balkabakları, hayalet, cadı ve iskelet kostümleri ile karanlık, sis, mum ve korku temalı süslemeler.