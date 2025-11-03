  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU'dan İzmir'e su kesintisi duyurusu 3 Kasım Pazartesi

Son dakika haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Kasım Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BORNOVA BARBAROS, RAFET PAŞA
03.11.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA BARIŞ, MENDERES, YİĞİTLER
03.11.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL
03.11.2025 saat 10:34 ile 14:34 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
03.11.2025 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE, YELKİ
03.11.2025 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER, DOĞANAY, REİS
03.11.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME
03.11.2025 saat 10:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TURABİYE
03.11.2025 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

