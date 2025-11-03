Yayanın can verdiği kaza güvenlik kamerasında

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 31 Ekim Cuma gecesi, Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Doğan'a, Mahmut Semih T. (36) idaresindeki motosiklet çarptı. Başından ağır yaralandığı belirlenen Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Semih T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci anın çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.