Alp son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı

İzmir'de eğlence mekanında fenalaşıp hastanede ölen Alp Sirek (16) son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı. Bornova ilçesinde "Cadılar Bayramı" etkinliğinde fenalaşarak ölen gencin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

BİRDEN YERE YIĞILMIŞTI

Sirek'in anne, babası ve yakınları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Talihsiz gencin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan market sahibi G.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi. Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence mekanında 1 Kasım akşamı düzenlenen etkinliğe katılan Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp, bir süre sonra fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Alp ve arkadaşlarının etkinliğe katılmadan önce bir marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlenmiş, içecekleri tüketen gençlerden Alp'in gittikleri eğlence mekanında fenalaştığı tespit edilmişti.