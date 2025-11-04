CHP İzmir’de skandal olay: Kadına şiddete sessiz kaldılar

CHP Bayraklı İlçe Örgütü'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen delege seçimlerinde parti üyesi Yetkin Özçelik, CHP'li Meclis Üyesi Fatma Akçam'a yumrukla saldırmış, olay partililer arasında infiale neden olmuştu. Parti içinde "birlik ve beraberlik" mesajlarının verildiği süreçte meydana gelen saldırı, CHP kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Olay, CHP İzmir'de delege heyecanına gölge düşürdü.
Tepkiler üzerine devreye giren il yöneticileri tarafları sakinleştirmiş, Akçam ise şikayetçi olmaktan vazgeçmişti. Ancak olayın üzerinden çok geçmeden, gerilim bir kez daha tırmandı.
UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ
Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan yeni gelişmede, aynı isim Yetkin Özçelik bu kez Meclis Üyesi Akçam'a ağır hakaretlerde bulundu. Bu kez geri adım atmayan Akçam, soluğu savcılıkta aldı. Edinilen bilgilere göre, savcılığa verdiği ifade sonrası koruma kararı çıkarıldı, Özçelik hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Tüm bu yaşananlara rağmen, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın sessizliği, kamuoyunda büyük şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Saldırıdan hakarete uzanan bu süreçte örgütün tavır almaması, "Şiddete göz mü yumuluyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Örgüt içindeki kadın temsiliyetini ve parti içi demokratik işleyişi derinden yaralayan bu olayın ardından gözler şimdi CHP İzmir İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e çevrildi.
GENÇLİK KOLLARI'NDA KAVGA
İddiaya göre CHP Bayraklı eski Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Taşlıçay ve İlyascan Kerimoğlu ile Bayraklı A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akyel arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırması üzerine ortam karıştı, araya giren partililer kavgayı güçlükle ayırdı. Öte yandan Bayraklı siyasetinde dikkat çeken bir başka gelişme de listelerde yaşandı. CHP Bayraklı eski İlçe Başkanı Didem Gültekin'in, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu" gerekçesiyle delege listelerine yazılmadığı öne sürüldü. Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal'ın da, Mansuroğlu Mahallesi'nde aynı gerekçe ile listeye yazılmadığı ileri sürüldü.