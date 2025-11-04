CHP İzmir’de skandal olay: Kadına şiddete sessiz kaldılar

Tepkiler üzerine devreye giren il yöneticileri tarafları sakinleştirmiş, Akçam ise şikayetçi olmaktan vazgeçmişti. Ancak olayın üzerinden çok geçmeden, gerilim bir kez daha tırmandı.





UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan yeni gelişmede, aynı isim Yetkin Özçelik bu kez Meclis Üyesi Akçam'a ağır hakaretlerde bulundu. Bu kez geri adım atmayan Akçam, soluğu savcılıkta aldı. Edinilen bilgilere göre, savcılığa verdiği ifade sonrası koruma kararı çıkarıldı, Özçelik hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Tüm bu yaşananlara rağmen, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın sessizliği, kamuoyunda büyük şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Saldırıdan hakarete uzanan bu süreçte örgütün tavır almaması, "Şiddete göz mü yumuluyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Örgüt içindeki kadın temsiliyetini ve parti içi demokratik işleyişi derinden yaralayan bu olayın ardından gözler şimdi CHP İzmir İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e çevrildi.