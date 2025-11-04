İZBAN zamlı fiyat tarifesi! İZBAN ücretleri ne kadar oldu?

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de sıklıkla tercih edilen İZBAN'da 1 Kasım itibarıyla zamlı dönem başladı. Peki İZBAN ne kadar oldu? İZBAN'a ne kadar zam geldi? İşte yanıtı...

İZBAN NE KADAR OLDU? Düzenlemeyle birlikte yüzde 20 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte öğrenci bir biniş 12,5 liradan 15'e çıktı. Tam biniş ise 25 TL'den 30 TL'ye çıktı. Öğretmenler ise 0,92 TL, 60 yaş ve üzerinde ise 1,16 TL ek ödeme alınacak.



Yüzde 59 oranındaki artışla birlikte tam biniş 25 TL'den 30 TL'ye çıktı. Selçuk-Aliağa hattında seyahat eden bir tam tarifeli yolcunun ödeyeceği toplam ücret, 115,90 TL'den 245,76 TL'ye çıkıyor.