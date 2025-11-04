İzmir'de yıllardır hizmet veriyordu! Güzellik salonu sahibi müşterileri dolandırıp kaçtı

"ORTAKLIK TEKLİF ETTİ"



Yaklaşık 5 bin TL dolandırıldığını belirten Serden Yasa (44), "Lazer seansına birkaç kere geldim. İş yerinde tadilat olduğunu öğrenince, '3 Kasım'dan itibaren açığız' dediler. Ben de dün gelemediğim için bugün geldim. Ancak geldiğimde gördüğüm manzara ortada; kısacası dolandırıldık. Bize 2 müşteri getirene, 3 müşteri getirene çeyrek, yarım veya gram altın verileceğini söylemişti. Ben bunlara katılmadım ama yeni yerini 'çok güzel olacak, buradaki aletleri de oraya taşıyacağız, yenilenecek' diyerek tanıttı. Kısacası, hepimiz dolandırıldık. Bir dönem kanser tedavisi gördüğünü, sonra hastalığının tekrar nüksettiğini söyleyip, 'Bunu da sizlerin desteğiyle yeneceğim.' dedi. Ama belki de hata bizdeydi; bu kadar düşük rakamlara nasıl kandık, bilmiyorum. Sonuç tam bir hüsran oldu. Bana ortak aradığını, istersem ortak olabileceğimi de söyledi. Bunu birçok kişiye teklif ettiği belli, çünkü sosyal medyada bu konuda çok paylaşım yaptı. Neyse ki herkes bu hataya düşmemiş, ama düşenler de var. Ancak yüzlerce mağdur olduğu çok açık. Seanslara geldiğimizde kapıda sürekli insanlar olurdu. Bazen yarım saat beklediğimiz oluyordu. Yani bu durum sadece birkaç kişiyle sınırlı değil; çok sayıda insan mağdur. Belki hala haberi olmayan birçok kişi bile var" dedi.



"YENİ DÜKKANIN TADİLAT GÖRÜNTÜLERİNİN İNTERNETTEN İNDİRİLDİĞİ SÖYLENİYOR"



Epilasyon işlemi için ücret ödediğini ve bunu arkadaşlarına da tavsiye ettiğini aktaran Nurullah Yok (42), "Ancak bugün geldiğimde salonun kapalı olduğunu gördüm. Çevreden ve sosyal medyadan duyduğuma göre, salon sahipleri ortadan kaybolmuş. Ben yıllardır buraya geliyorum. Bir arkadaşım, güzellik salonuna telefonla ulaşamadığını söyleyince, ben de bizzat gelip durumu görmek istedim. Fakat kepenkler kapalıydı. Görünüşe göre, insanları dolandırıp kaçmışlar. Daha önce 'Arkadaşını getirene altın kampanyası' ve '3 işlem 1000 TL' gibi kampanyalar yapmışlardı. Ben de bu paketi satın almıştım, ancak hiçbir işlem yapılmadı. Salonun yeni bir dükkana taşınacağını, orada 3 Kasım'da hizmete başlanacağını söylemişlerdi. Hatta yeni dükkanın fotoğraflarını paylaşıp tadilat görüntülerini paylaşmışlardı. Ancak bugün geldiğimde hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Sosyal medyada paylaşılan o tadilat görüntülerinin internetten indirildiği söyleniyor. Daha önce mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Başlıyoruz, her şey hazır, ekip hazır' şeklinde paylaşımlar yapmışlardı, fakat gerçekte hiçbir faaliyet yok" diye konuştu.

