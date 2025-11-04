İzmir’e 21 bin yeni yuva

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor.
Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi. Proje kapsamında İzmir'de 21 bin 520 konut inşa edilecek. TOKİ tarafından açıklanan listeye göre, İzmir'de 500 bin sosyal konut, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk'ta yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
BÜYÜK PAY MENEMEN'E
TOKİ'nin resmi listesine göre proje, İzmir'in 11 ilçesinde hayata geçirilecek. Konut dağılımı şöyle:
AYDIN'A 7 BİN 123 YENİ KONUT
Aydın'da da dar gelirli vatandaşlar için büyük bir konut hamlesi başlıyor. "Yüzyılın Konut Projesi - Ev Sahibi Türkiye" kapsamında, TOKİ Aydın genelinde toplam 7 bin 123 konut inşa edecek. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projenin detaylarını paylaştı. Sarıbaş, "Bu proje sadece ev değil; Aydın'a yeni bir vizyon, yeni bir umut ve güçlü bir gelecek kazandırıyor" dedi. Aydın'ın 17 ilçesinde inşa edilecek konut sayılarının da belli olduğunu kaydeden Sarıbaş, "Efeler 2 bin 200 konutla ilk sırada yer alıyor. Söke bin, Nazilli 950, Kuşadası 800, Koçarlı 650, Didim 400, Çine ve Germencik 300'er konutla projede yer aldı" dedi
MUĞLA'YA 6 BİN 297 ADET YUVA
Muğla'da ise toplam 6 bin 297 sosyal konut vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından sürdürülen önemli proje, Muğla'nın 6 ilçesinde eş zamanlı olarak hızla ilerliyor. Proje kapsamında Muğla genelinde hayata geçirilecek 6 bin 297 konutun ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde: Menteşe: 5 bin 400 konut, Bodrum: 500 konut, Milas: 200 konut, Kavaklıdere: 50 konut, Köyceğiz: 47 konut. TOKİ'nin sosyal konut atağı, özellikle dar gelirli vatandaşların uygun maliyetli ve kolay şartlarla ev sahibi olmasını sağlayacak.