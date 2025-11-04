İzmir’e 21 bin yeni yuva

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

AYDIN'A 7 BİN 123 YENİ KONUT

Aydın'da da dar gelirli vatandaşlar için büyük bir konut hamlesi başlıyor. "Yüzyılın Konut Projesi - Ev Sahibi Türkiye" kapsamında, TOKİ Aydın genelinde toplam 7 bin 123 konut inşa edecek. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projenin detaylarını paylaştı. Sarıbaş, "Bu proje sadece ev değil; Aydın'a yeni bir vizyon, yeni bir umut ve güçlü bir gelecek kazandırıyor" dedi. Aydın'ın 17 ilçesinde inşa edilecek konut sayılarının da belli olduğunu kaydeden Sarıbaş, "Efeler 2 bin 200 konutla ilk sırada yer alıyor. Söke bin, Nazilli 950, Kuşadası 800, Koçarlı 650, Didim 400, Çine ve Germencik 300'er konutla projede yer aldı" dedi