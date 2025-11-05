Buca’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. B.Ö'nün (46) kullandığı 35 BYK 622 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan K.A. (50) yönetimindeki 35 CRP 157 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 35 CRP 157 plakalı otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ş.Ö, M.T.Ö, H.Ü, M.A.A. ve H.A.P, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Sürücü B.Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı.