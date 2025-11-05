İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşe detaylar...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşe detaylar...
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Zafer
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet
09:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İnönü
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
10:00 - 13:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Yiğitler
Ören Egemen
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Konak
Kestelli
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır
Tülbentli
Seydinnasrullah
Kazımpaşa
Gaybi
0:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Karakızlar