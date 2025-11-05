  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşe detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Zafer

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap

09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet

09:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İnönü

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk

10:00 - 13:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Çarşamba

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

09:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Yiğitler
Ören Egemen

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Konak
Kestelli

10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır
Tülbentli
Seydinnasrullah
Kazımpaşa
Gaybi

0:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Karakızlar

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA