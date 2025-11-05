İzmir'de hayat müjdecisini dolandırıcı sandı

POLİSE BAŞVURMAK ÜZEREYDİ
Telefon dolandırıcılığı vakaları her geçen gün artarken bu durum organ nakli bekleyen bir vatandaşın da hayatını riske atıyordu. Yüksek tansiyona bağlı gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle 8 yıl boyunca diyalize giren 62 yaşındaki Hataylı Nursel Demirel, hastaneden aradığını söyleyip 'size böbrek çıktı' müjdesi veren görevliyi dolandırıcı sandı.
Israrlı aramaları reddeden Demirel, tam polise gitmeye karar verdiği anda doktorunun görüntülü aramasıyla haberin gerçek olduğunu anladı.
DEPREMDE DOLANDIRILMIŞ
Doktorunun durumu anlatması üzerine Acıbadem Kent Hastanesi'ne giden Demirel'e Ankara'dan gönderilen yüzde yüz uyumlu böbrek başarıyla nakledildi.
Aynı zamanda depremzede olduğunu anlatan Demirel, "6 Şubat sonrası bana yardım edeceklerini söyleyenlere hesap numaramı verince dolandırıldım. Hastaneden aradıklarında da yine dolandırıcılar arıyor sandım. Bir kez daha tuzağa düşmemek için reddetmiştim ama verilen müjde gerçekmiş. Çok mutluyum" dedi.