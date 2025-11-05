İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1142 adet ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1142 adet tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu. Operasyonda, toplamda 5 milyon lira değerinde, 422 adet sikke, 280 adet ok ucu, 145 adet sapan taşı, 120 adet obje, 59 adet ağırlık, 45 adet pişmiş toprak ağırşak, 33 adet yüzük, 28 adet insan tasvirli heykelcik ve 10 adet zolta (ödüllendirme parası) ele geçirildi.

Ayrıca, aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 dedektör ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.