İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 5 kilo 135 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından önceki gün polis ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda, 5 kilo 135 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili B.İ. ve İ.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı