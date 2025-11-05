İzmirliler dikkat! ESHOT'tan güzergah değişikliği uyarısı

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafınca Bornova İlçesi, Naldöken Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde yapılacak altyapı çalışmaları süresince 111 No.lu Naldöken-EVKA 3 Metro hattımızın Naldöken Meydanı, Naldöken Mezarlık, Naldöken Yeni Son Durak durakları geçici olarak hizmet veremeyecektir.

İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?

İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

Ana sayfamızda yer alan "Satın Alma Ve Dolum Bayileri" başlıklı menüde kart satış noktalarını bulabilir, "Kart Tarife ve Ücretlendirme" başlığında ise satın aldığınız kart ile ödeyeceğiniz biniş ücretleri hakkında fikir edinebilirsiniz.