Kampanya tuzak oldu

İzmir'de bir güzellik salonu sahibinin, "kar payı" vaadiyle müşterilerden ve çevredeki esnaftan para toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Salona gelen müşteriler kapının kapalı ve içerinin boş olduğunu görünce polise giderek şikayetçi oldu. Yaklaşık 5 yıldır Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde güzellik salonu işleten E.Ö., iddiaya göre bir süre önce sosyal medya hesaplarından piyasa fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenleyerek dikkat çekti. Uygun fiyatlı hizmet vaadiyle çok sayıda yeni müşteri kazanan E.Ö., zamanla bazı müşterilerine "kar payı" veya "salona yeni müşteri getirme karşılığında altın verme" vaadinde bulundu. Bu tekliflere inanan kişiler, arkadaşlarını ve yakınlarını da salona yönlendirmeye başladı. Kısa sürede yüzlerce kişilik bir müşteri kitlesine ulaşan E.Ö., yeni bir şube açacağını söyleyerek sosyal medya üzerinden tadilat görüntüleri paylaştı. Ancak iddialara göre, yeni dükkanı bahane eden E.Ö. önce mevcut iş yerindeki cihazları çıkardı, ardından tabelaları sökerek ortadan kayboldu. Olay günü ise herkese aynı saatte randevu verildiği ortaya çıktı. Randevu saatinde salona gelen müşteriler kapının kapalı ve içerinin boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Şaşkınlığa uğrayan çok sayıda vatandaş, daha sonra polis merkezine giderek E.Ö. hakkında şikayetçi oldu.

ÜÇ MÜŞTERİYE BİR ÇEYREK

Yaklaşık 5 bin TL dolandırıldığını belirten Serden Yasa (44), "Lazer seansına birkaç kere geldim. İş yerinde tadilat olduğunu öğrenince, "3 Kasım'dan itibaren açığız" dediler. Ben de dün gelemediğim için bugün geldim. Ancak manzara ortada. Dolandırıldık. Bize 2 müşteri getirene, 3 müşteri getirene çeyrek, yarım veya gram altın verileceğini söylemişti. Ben bunlara katılmadım ama yeni yerini 'çok güzel olacak, buradaki aletleri de oraya taşıyacağız, yenilenecek' diyerek tanıttı. Kısacası, hepimiz dolandırıldık" dedi.

SOSYAL MEDYASINI KAPATTI

Dolandırılma söylentileri üzerine güzellik salonuna geldiğini vurgulayan Pınar Araz (35), "Bugün saat 12'de randevumuz vardı. Ancak dün dolandırıldığımızı öğrendik. Herkes kapının önünde toplandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. Paketlerimizi aldık ama kullanamadık. Bize, "Son gün, gece saat 1'e kadar süreniz var" denmişti. Gece 1'den sonra ise sosyal medya hesabını kapatmış ve hiçbir şekilde ulaşılamaz hale gelmiş. Sürekli mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşımlar yapıyordu" dedi.