Manisa Gördes’ten İzmir’e su takviyesi

KESiNTiYE 3 AY DEVAM İzmir'de ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın alarm vermesiyle yaz ortasında başlatılan su kesintileri 3 ay daha sürecek.

Kritik su seviyeleri sebebiyle gece 23.00 ile 05.00 arasında iki günde bir uygulanan kesintiler devam etse de İZSU'dan İzmirlilere yeni bir müjdeli haber geldi.