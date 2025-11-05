Manisa Gördes’ten İzmir’e su takviyesi

KESiNTiYE 3 AY DEVAM
İzmir'de ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın alarm vermesiyle yaz ortasında başlatılan su kesintileri 3 ay daha sürecek.
Kritik su seviyeleri sebebiyle gece 23.00 ile 05.00 arasında iki günde bir uygulanan kesintiler devam etse de İZSU'dan İzmirlilere yeni bir müjdeli haber geldi.
GÜNDÜZ SUSUZLUK YOK
Gördes'in 10 milyon metreküplük ölü hacminden İzmir'e su verilmeye başlandığını açıklayan İZSU yetkilileri, İzmir'de gündüz kesinti yapılmayacağını bildirdi.
Bu hamle ile barajları besleyecek yağmur yağmasa bile İzmirliler Ocak ayı sonuna kadar gündüz susuz kalmayacak.