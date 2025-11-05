Son dakika: İzmir Konak Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu

Son dakika haberleri... İzmir'de, iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin 3'ü Konak Belediyesi çalışanı 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu, Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 4'ü eş zamanlı operasyonla İzmir'de yakalandı. Diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Konak Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.