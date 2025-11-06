‘Eski kocam beni öldürecek’

İzmir'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz (44), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz'e (37) çocuğunun gözü önünde otomobille çarptı. Ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Hatice Ekiz, "Boşandık, hiçbir mal varlığına dokunmadım. Hayat mücadelesi veriyorken bir de şimdi sakat kaldım. Kadın kuaförüyüm, ayakta çalışıyorum ama artık ayağım iş göremeyecek halde. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıktığı anda daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Çıkarsa beni öldürmeye niyetlenecek. Çocuğuna acımayan bana mı acıyacak? Ölmek istemiyorum" dedi.

8 KEZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Olay, 2 Kasım'da Menemen ilçesinde meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, ters yöne girip otomobiliyle iş yerinden çıkıp 2 çocuğuyla yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz'e çarptı. Yere düşen Ekiz'in yanına gelen Yılmaz'ın, "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştığı belirtildi. Ekiz'in ayak bileği ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Ekiz'in bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riski bulunduğu ifade edildi. Hamit Göksel Yılmaz, mahkemece tutuklandı.

'HALA KURTULAMADIM'

2010 yılında evlenen çiftin geçen yıl boşandıkları öğrenildi. Ekiz'in evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 8 kez şikayetçi olduğu, Yılmaz'ın 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu belirtildi. Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını anlattı. Ekiz, "Gidip istediğim yere şikayet etmemi söyledi. 'Girip 3 ay yatıp çıkıyorum' diyor. Devletimizden yardım istiyorum. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hala kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hala peşimi bırakmıyor. Evimin, işimin etrafında dolanıyor, arkadaşlarıma sataşıyor, özel hayatıma müdahale ediyor" diye konuştu. Ekiz sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadın kuaförüyüm, ayakta çalışıyorum ama artık ayağım iş göremeyecek halde. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıktığı anda daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Çıkarsa beni öldürmeye niyetlenecek. Çocuğuna acımayan bana mı acıyacak? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ölmek istemiyorum."