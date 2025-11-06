İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzenerji Genel Müdürünü görevden aldı

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine yönelik olarak yaptığı inceleme bir çok usulsüzlüğü gözler önüne serdi. Raporların açıklanması ile birlikte İZBB Başkanı Cemil Tugay belediye şirketlerinin yönetimlerinde bir takım değişikliklere gitti. İZBB'ye bağlı şirketlerde 2 önemli görev değişim yaşandı. Sayıştay raporlarına yansıyan İzenerji'deki usulsüzlükler genel müdürün başını yedi.

ARAS GİTTİ KURT GELDİ

Başkan Tugay'ın talimatı ile İzenerji Genel Müdür Vekili Dilek Aras görevden alındı. Aras'ın yerine ise İztarım Genel Müdürü Öztürk Kurt getirildi. Kurttan boşalan koltuğa ise Samet Yoldaş oturdu.

SAYIŞTAY RAPORU ETKİLİ OLDU

İZENERJİ Genel Müdür Vekili Dilek Aras'ın görevden alınmasında Sayıştay'ın şirketin 2024 yılındaki iş ve işlemlerinin yer aldığı denetim raporu etkili oldu. İzenerji'deki bir çok usulsüzlüğün yer aldığı raporda en dikkat çeken konulardan birisi ise şirkete yapılan siber saldırı olmuştu. Sayıştay, bilgisayar korsanlarının yaptıkları siber saldırı sonucunda şirket sırları ile şirket bünyesinde çalışan 16 bin 222 personelin kişisel verilerinin çalındığını ortaya çıkarmıştı.