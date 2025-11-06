İzmir’de elektrik kesintisi 6 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
Bozköy
13:30 - 18:30
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Bozyerler
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
14:00 - 18:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Bahçeli
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
Fatih
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy ( Girne )
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Sütçüler
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez
Sekiz Eylül ( Küplücealtı )
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
Sırımlı
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Hurşidiye ( 1302. Sk. )
Akıncı ( 1301. Sk. )
13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Cüneytbey
Mithatpaşa
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez
Yayla
09:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dereli
Küçükkemerdere
Kürdüllü
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Yeni
Altıntaş
Sıra