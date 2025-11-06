  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 6 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde saatler süren elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
Bozköy

13:30 - 18:30
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Bozyerler

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Kaynaklar Merkez

09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

14:00 - 18:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Bahçeli

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk

09:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
Fatih

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy ( Girne )

10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Sütçüler
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez
Sekiz Eylül ( Küplücealtı )

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
Sırımlı

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Hurşidiye ( 1302. Sk. )
Akıncı ( 1301. Sk. )

13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Cüneytbey
Mithatpaşa

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez
Yayla

09:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dereli
Küçükkemerdere
Kürdüllü

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Yeni
Altıntaş
Sıra

