İzmirli BOSPA’ya sahip çıkıyor

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN Turistik gezilerin İzmir'deki birinci durağı Agora'dır. Bugün tek tük kalmış sütunlarıyla dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan Agora, aslında İzmir'in ilk önemli pazar yeriydi. Orası sadece bir ticaret noktası değil aynı zamanda devlet kurumlarının da yer aldığı bir yönetim, insanların fikir alışverişinde bulunduğu bir sosyalleşme merkeziydi. Aslında bugün de pek bir şey değişmedi. Yine kentin sosyokültürel, ekonomik ve siyasi ihtiyaçları pazarlarda karşılanıyor. Her şehrin nabzının attığı bir ya da iki pazarı vardır. Haftalık program oraların kuruluş gününe göre yapılır. İşte İzmir için Bostanlı Pazarı böyle bir önem taşır.

ÇOCUKLAR OKULA, KOCALAR İŞE

Çevre iller de dahil İzmir'in dört bir yanında herkes herkes planını yerel adıyla Sosyete Pazarı ya da BOSPA'ya göre yapar. Özellikle kadınlar için tam bir sosyalleşme alanıdır Bostanlı Pazarı. İzmir'in neresinde oturulursa oturulsun, gelir düzeyi ne olursa olsun o gün çocuklar okula, kocalar işe gönderilir, kahvaltı bile yapmadan yola düşülür. Çünkü BOSPA günü aynı zamanda gözleme ziyafeti, ağaç altında kahve keyfi demektir. Fakat 30 yıldır adı keyifle anılan kentin ticaret merkezi, bugünlerde bir krizin ortasında. Esnaf, belediye ve şirket üçgeninde ranta kurban edilmek istenen bu sembolik yapı artık bir stres kaynağı.