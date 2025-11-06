İzmirli BOSPA’ya sahip çıkıyor

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN
Turistik gezilerin İzmir'deki birinci durağı Agora'dır. Bugün tek tük kalmış sütunlarıyla dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan Agora, aslında İzmir'in ilk önemli pazar yeriydi. Orası sadece bir ticaret noktası değil aynı zamanda devlet kurumlarının da yer aldığı bir yönetim, insanların fikir alışverişinde bulunduğu bir sosyalleşme merkeziydi. Aslında bugün de pek bir şey değişmedi. Yine kentin sosyokültürel, ekonomik ve siyasi ihtiyaçları pazarlarda karşılanıyor. Her şehrin nabzının attığı bir ya da iki pazarı vardır. Haftalık program oraların kuruluş gününe göre yapılır. İşte İzmir için Bostanlı Pazarı böyle bir önem taşır.
ÇOCUKLAR OKULA, KOCALAR İŞE
Çevre iller de dahil İzmir'in dört bir yanında herkes herkes planını yerel adıyla Sosyete Pazarı ya da BOSPA'ya göre yapar. Özellikle kadınlar için tam bir sosyalleşme alanıdır Bostanlı Pazarı. İzmir'in neresinde oturulursa oturulsun, gelir düzeyi ne olursa olsun o gün çocuklar okula, kocalar işe gönderilir, kahvaltı bile yapmadan yola düşülür. Çünkü BOSPA günü aynı zamanda gözleme ziyafeti, ağaç altında kahve keyfi demektir. Fakat 30 yıldır adı keyifle anılan kentin ticaret merkezi, bugünlerde bir krizin ortasında. Esnaf, belediye ve şirket üçgeninde ranta kurban edilmek istenen bu sembolik yapı artık bir stres kaynağı.
Esnaf ekmeğinin peşine düşmüş, belediye ise para kazanmanın yeni yollarını arıyor. En büyük darbeyi ise ucuz alışveriş, sosyalleşme ve stres atma yeri olarak gördüğü pazarı kaybetmekle yüzleşen vatandaş alıyor.
BÜYÜK RESTLEŞME
Her şey, Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Pazaryerinin Cumartesi günkü kullanım hakkını bir şirkete meclis kararı olmaksızın satmasıyla başlıyor. Şirket bu alanda, Çarşamba günleri kurulan geleneksel pazarın dışında, 'Tekstil Fuarı' adı altında ikinci bir pazar kurmak için kolları sıvıyor. Burada yıllardır tezgah açan esnaftan ise 800 bin lira gibi rakamlar isteniyor. Haftada iki gün uygulamasının kendilerini mağdur edeceğini öne süren esnaf bu planlara karşı çıkıyor ve 1 Kasım'da açılması planlanan Tekstil Günleri pazarcıların direnişiyle karşılaşıyor.
Tekstil fuarının açılmaması ile ilk bakışta kazanmış gibi görünen esnaf bu kez de belediyenin restiyle karşılaşıyor. Karşıyaka Belediyesi, pazaryerinin elektrik altyapısında tehlike arz eden arızaları gerekçe gösterip pazarın geçici olarak kurulamayacağını duyuruyor.
Tüm bu tartışmalar ve restleşmelerin gölgesinde pazar bu hafta da kuruldu. Biz de sabah erkenden soluğu orada aldık.
EL ALTINDAN TEKLİF
Cumartesi yaşanan gerginliğin izlerini her tezgahta görmek mümkündü. Esnaf dertliydi. Dışarıdaki mini toplantıda belediyeden gelen yeni teklif tartışılıyordu.
Belediyeden yapılan "Bu tekstil günleri yapılacak, siz 300 bin TL verin anlaşalım" teklifi üzerine, bir tarafta "Gelin kabul edelim çarşamba gününden de olmayalım" sesleri yükselirken, diğer tarafta ise "Usulsüz istenen bu parayı kime ve niçin vereceğiz" diyenler vardı.
30 YILLIK ALIŞKANLIK
Sadece Karşıyaka ve çevresinden değil İzmir'in dört bir yanından gelenler için burası vazgeçilmez. 30 yıllık alışkanlıkla her çarşambayı BOSPA günü yapan halkla konuştuğumuzda çoğunun konudan haberdar olduğunu gördük.
En büyük korkuları bu restleşme sonucunda BOSPA'nın ellerinden kayıp gitmesi. Bu pazar ziyaretinden zihnimizde kalan ise, kadın, erkek, genç, yaşlı, esnaf, müşteri fark etmeksizin herkesin tek ortak cümlesi BOSPA'ya dokunma oldu.