Yemek dağıtan Kızılay çalışanına silahlı saldırı

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu (34), tartıştığı M.A. (28) tarafından tabanca ile vuruldu. Cinoğlu hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

M.A., ardından Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.