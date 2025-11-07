Çeşme açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, lastik bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Çeşme açıklarında ise Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Bottaki 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.