Hastanede gaz sızıntısı paniği

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde Turuncu Kod (KBRN-Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer sızıntı) alarmı verildiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, genel ameliyathanenin 4. katında henüz kaynağı belirlenemeyen, kokusuz bir gaz sızıntısı meydana geldi. Olayın ardından bazı sağlık çalışanlarının öksürük nöbetleri geçirdiği, bazı hemşirelerin ise fenalaşarak müdahale gerektirecek şekilde etkilendiği ileri sürüldü.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

İddiaya göre, ameliyathane ekibi devam eden cerrahi işlemleri aksatmamak için N95 maskeleriyle görevine devam etti. Bu sırada olay yerine gaz maskeli ve tam teçhizatlı KBRN ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısı olduğu şüphesiyle boşaltılan ameliyathane binasında sızıntı tespit edilmedi. Hastane yönetimi ve Başhekim Prof. Dr. Bülent Çalık'ın ihbarıyla hastaneye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ameliyathane binası boşaltıldı. AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerde gaz sızıntısına rastlanılmadı. Çalışmaların ardından hastalar yeniden binaya alındı.