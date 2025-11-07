İzmir'de diş hekimini öldürüp videosunu annesine göndermişti! Olayda yeni gelişme: Emrah için kiralık katil iddiası...

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Düşmez'in arkadaşı S.G., Ercan'ı onun vasıtasıyla tanıdığını belirterek, "Ortaklığın batması sebebiyle Emrah, Ercan için 'Onu vuracağım, öldüreceğim' diye konuşuyordu. Emrah'ın evinde birçok şeye şahit oldum. Emrah elinde bıçakla dolaşıyordu. Mustafa'yı ve kız arkadaşını öldüreceğini söylüyordu. Emrah'ın silahı da vardı. Daha sonra Emrah'ın öldüğüne dair video tehdit mesajları geldi. Mustafa'nın eşini daha önce Emrah'ın evinde gördüm. 5 dakika durdu. İçinde para olduğunu düşündüğüm bir poşeti Emrah'a verdi" dedi.