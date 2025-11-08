Saraçlar suç örgütü üyeleri hesap veriyor

İzmir'in 6 ilçesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne 4 Kasım'da operasyon düzenlendi. Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı. MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon liralık mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.