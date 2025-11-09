Elektrikli kabus

İzmir'de otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş insanı T.G, geçtiğimiz yıl satın aldığı 18 milyon lira değerindeki Porsche marka elektrikli otomobilinin alev alması sonucu ölümden döndü.

PARALARI DA YANDI

Araç yangınında itfaiye ve bilirkişi raporları üretim hatasına işaret ederken, markanın merkezinden gelen mühendisler bu iddiayı reddetti. T.G, yaşadığı mağduriyet sonrası avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. T.G'nin aracında yoldayken dumanlar çıkmaya başladı. Fakat araç bir anda kendini kilitledi ve sürücü T.G. içeride mahsur kaldı. Otomobilin dijital sisteminde yer alan acil kilit açma tuşunu tesadüfen bulup bastı ve kapıları açmayı başardı. Bir otomobil satışından elde ettiği yüksek meblağlı nakit parayı da aracında taşıyan talihsiz adam, yangın sırasında paraların bir kısmını kurtarmaya çalışsa da büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Adli bilirkişi raporlarında da yangının, aracın elektrik sisteminde bulunan HVD adlı bileşenden çıktığı tespit edildi. Ancak üç ay sonra Almanya'dan gelen mühendisler, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını ileri sürdü. Avukat Harun Ümit Eren, "Türk yargısına güveniyoruz" dedi.