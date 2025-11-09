  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları duyuruldu. GDZ Elektrik ilçe ilçe bugün yaşanacak kesintilerin listesini paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

10:30 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kaşıkçı
Sindel

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
29 Ekim

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey

İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

10:30 - 16:00
KINIK / İZMİR
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
Işıklar
İbrahimağa
Çiftlikköy
Çanköy
Balaban
Bademalan
Poyracık
Yayakent
Sucahlı

09:30 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan
Etiler

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Kısık
Oğlananası Cumhuriyet

İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Ulus
Cumhuriyet
Gazi
Günerli
Kemal Atatürk
29 Ekim
Ahıhıdır

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili
Işık
Seyrekli
Yeniköy
Şirinköy

09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey

09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA