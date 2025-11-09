İzmir elektrik kesintisi 9 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
10:30 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kaşıkçı
Sindel
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
29 Ekim
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
10:30 - 16:00
KINIK / İZMİR
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
Işıklar
İbrahimağa
Çiftlikköy
Çanköy
Balaban
Bademalan
Poyracık
Yayakent
Sucahlı
09:30 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan
Etiler
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Kısık
Oğlananası Cumhuriyet
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Ulus
Cumhuriyet
Gazi
Günerli
Kemal Atatürk
29 Ekim
Ahıhıdır
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili
Işık
Seyrekli
Yeniköy
Şirinköy
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy