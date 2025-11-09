  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmirliler dikkat! ESHOT'ta ara tatilde sefer düzenlemesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de okulların 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayan ara tatiliyle birlikte toplu ulaşımda yeni düzenlemeye gidildi. ESHOT, öğrenci yoğunluğunun azalması nedeniyle bazı hatlarda sefer sıklıklarında değişiklik yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, 10 Kasım 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere otobüs seferlerinin sıklığında değişiklik yapıldığı belirtildi. Yetkililer, Okulların Ara Tatilinin Başladığı 10 Kasım 2025 Pazartesi gününden itibaren otobüslerimize ait sefer sıklıklarında düzenleme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için hareket saatlerinin güncel haline www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.

