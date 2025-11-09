İzmirliler dikkat! ESHOT'ta ara tatilde sefer düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
Yapılan duyuruda, 10 Kasım 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere otobüs seferlerinin sıklığında değişiklik yapıldığı belirtildi. Yetkililer, Okulların Ara Tatilinin Başladığı 10 Kasım 2025 Pazartesi gününden itibaren otobüslerimize ait sefer sıklıklarında düzenleme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için hareket saatlerinin güncel haline www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.