MR’da unutulan kadın kabusu yaşadı

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir hastaneye baş dönmesi şikayetiyle başvuran bir kadın, MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Hastanın, hastane yönetimine şikayette bulunması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, önceki gün Tire'deki bir hastanenin Nöroloji Polikliniği'ne baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgü neş cihazın içinde kaldı. Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı.

İMKANLARI İLE KURTULDU

Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi: Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını kim verecekti?"