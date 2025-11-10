  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ | 10 KASIM PAZARTESİ

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 KASIM PAZAR

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

15:00 - 19:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık

10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
Adalet

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana

09:30 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Şifne
Alaçatı
Germiyan
Ildır

10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
Atatürk

10:00 - 18:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

11:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım
Mustafa Kemal

15:00 - 19:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kızılüzüm
Çınarköy
Kemalpaşa OSB

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Olgunlar
İğdeli

10:00 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Hürriyet
Görece Cumhuriyet
Ata

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Demirdere

09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy
Akmescit

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Arslanlar
Eğerci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar
Zeytinler
İçmeler
Demircili

