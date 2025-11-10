İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ | 10 KASIM PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 KASIM PAZAR
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
15:00 - 19:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
Adalet
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
09:30 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Şifne
Alaçatı
Germiyan
Ildır
10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
Atatürk
10:00 - 18:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
11:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım
Mustafa Kemal
15:00 - 19:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kızılüzüm
Çınarköy
Kemalpaşa OSB
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Olgunlar
İğdeli
10:00 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Hürriyet
Görece Cumhuriyet
Ata
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Demirdere
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy
Akmescit
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Arslanlar
Eğerci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar
Zeytinler
İçmeler
Demircili