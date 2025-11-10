İzmir’de MR unutkanlığı işinden etti

İzmir'in Tire ilçesinde Esra Akgüneş, devlet hastanesinde Manyetik Rezonans (MR) cihazında unutulduğunu iddia edip şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında 1 personelin iş akdine son verildi. Olay, Tire Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Akgüneş, hastaneye başvurdu. MR cihazına alınan Akgüneş, iddiaya göre, yaklaşık 1 saat boyunca cihazın içerisinde unutuldu. Kendi imkanlarıyla MR cihazından çıkan Akgüneş, durumu Sağlık Bakanlığı'na aktararak şikayetçi oldu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şikayetin ardından, olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sorumlu hizmet alımı personelinin iş akdine son verildiği öğrenildi.