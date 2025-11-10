İZSU İzmir'in su kesintisi yaşanacak ilçelerini duyurdu | 10 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 10 KASIM PAZARTESİ
ALİAĞA KÜLTÜR
10.11.2025 saat 10:23 ile 14:23 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS
10.11.2025 saat 09:51 ile 12:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TEKKE
10.11.2025 saat 10:18 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
10.11.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE
10.11.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
10.11.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
10.11.2025 saat 08:31 ile 12:32 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.