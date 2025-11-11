İzmir elektrik kesintisi 11 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozyerler
Zeytindağ
12:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Yenigün
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa
09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
09:30 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Bayramlı
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mersinli
09:30 - 17:30
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
İsmet İnönü
Uğur Mumcu
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )
09:30 - 17:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Beyler
Çamtepe
Gödence
Ulamış
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy ( KUREŞ OVA YOLU )
Akyurt
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci
Arslanlar
09:30 - 17:30
URLA / İZMİR
Bademler