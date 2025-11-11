  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 11 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozyerler
Zeytindağ

12:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Yenigün

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler

09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa

09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

09:30 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık

09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Bayramlı

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mersinli

09:30 - 17:30
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
İsmet İnönü
Uğur Mumcu

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )

09:30 - 17:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Beyler
Çamtepe
Gödence
Ulamış

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy ( KUREŞ OVA YOLU )
Akyurt

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci
Arslanlar

09:30 - 17:30
URLA / İZMİR
Bademler

