İzmir'de DSİ’den dev temizlik operasyonu! İzmirli üreticiler için önemline vurgu yapıldı!

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları öncesinde taşkın riskini en aza indirmek için İzmir genelinde kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması yürütüyor. Gediz Nehri üzerindeki Emiralem Regülatörü'nde gerçekleştirilen amfibik operasyonla 40 bin metreküp rusubat temizlenirken, yılbaşından bu yana kentte toplam 57 bin 200 metre dere yatağı yeniden düzenlendi.

Emiralem Regülatörünün sağlıklı çalışmasının İzmirli üreticiler için önemine vurgu yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Demirköprü Barajı'ndan salınan su Menemen Ovası'ndaki binlerce dekar araziye bu regülatör vasıtası ile dağıtılıyor.