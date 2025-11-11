İzmir'de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı: Aliağa, Foça, Dikili Bergama...

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine bu sabah beklenen yağmur geldi.
Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.
Yağışların etkili olduğu ilçelerde bazı bölgelerde yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.
ŞAFTLI DERE TAŞTI
İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sel suları Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Pazaryeri mevkisinde bulunan Şaftlı Dere'de taşkına neden oldu. Yağmur suları Ali Stair Caddesi'nde denizle buluştu.
Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçeye metrekarede 57 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Yağmur etkisini azaltırken ilçede su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor. Yağmurun akşamüstü yeniden etkili olması bekleniyor.
KARABURUN'DA DERELER TAŞTI, YOLLAR SUYLA DOLDU
İzmir'de sağanağın etkili olduğu yerlerden biri ise Karaburun ilçesi oldu. Karaburun'un kırsal Saip Mahallesi'nde yağışla birlikte dereler taştı. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. O anlar dronla görüntülendi.
Meteorolojik uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor.