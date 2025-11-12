5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki patlama faciasında cezalar belli oldu

İDDİANAME HAZIRLANDI Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. İddianamede lokanta işletmecisi Gülden Kul'un ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Koç'un ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı. İddianameyi hazırlayan savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirdi.

İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILMIŞ Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi Gülden Kul'un yapması gereken 'Özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı.

EĞİTİM ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK Tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilerek, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; Gülden Kul ve Mustafa Koç ile olayda ihmali bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu tutuksuz sanık Osman İnce hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başladı. Geçenlerde görülen 6'ncı celsede, tutuklu sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıklayıp iddianamede istenilen 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Duruşmada sanık Osman İnce'nin avukatının Gazi Üniversitesi'nden aldığı teknik bilirkişi raporu ve hukukçulardan alınan hukuki mütalaanın yer aldığı raporlar mahkemeye sunuldu. Sanık Osman İnce'nin avukatı, bu raporlara göre müvekkilinin suçunun olmadığının raporlarla ortaya konulduğunu söyledi.

Ardından söz alan ölenlerin ailelerinin avukatları, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Ayrıca sanıklara 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan değil 'olası kast' suçundan ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep edip, şikayetçi olduklarını da belirtti. Ölenlerin ailelerinin avukatları, sanıklara verilecek cezalarda herhangi bir indirim yapılmamasını da istedi.

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Savunma için söz verilen sanık Gülten Kul, tüpü takan sanık Mustafa Koç'u suçlayıp, "Acele iş yaptı. Bu olay içimi acıtıyor. Üzgünüm" dedi.

Mustafa Koç ise "Günde ortalama 3 sanayi tüpü takıyordum. Bu tüpü takarken de herhangi bir şüphe duymadığım için kontrol etmedim. Mutfakta havalandırma yok. Benim bağlantımda sorun yok. Taktığım günün gecesi, Gülten Hanım yanında sigara içiyordu, patlama olsaydı o zaman gerçekleşirdi. Tedbirsiz, aceleci değildim. Oradan benim eşim ve çocuklarım da geçiyor. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu olan sanık Osman İnce ise "Mustafa Koç, bizim personelimiz değildir. Eğitim verme sorumluluğumuz yoktur. Bayilerimize, eğitimi olmayan personelleri için yetkili yerlerden eğitim alması konusunda da uyarırız. Gülten Hanım'ın, iş yerinde havalandırma olmayışı da patlamada etkili olmuştur, dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Ardından sanık avukatları, söz alıp, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirtti. Duruşma savcısı, mütalaasını aynı olduğunu belirtti. Son kez söz verilen sanıklar, beraatini talep etti. Ardından mahkeme başkanı, kararın açıklanması için 30 dakika ara verdi. Aradan sonra karar açıklandı. Sanıklardan tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL cezaya çevrildi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Mahkemeden sonra ölenlerin yakınları, adliye önünde açıklama yaptı. Patlamada kızları Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz ile yeğeni Ruken Çağur'u kaybeden evli, 8 çocuk babası İbrahim Savucu (65), yakınları, avukatları Nazlı Demir ve Aydın Beyhan açıklamada yer aldı. İbrahim Savucu açıklamasında, "Başından beri mahkemeye geliyoruz. Sanıklar hep birbirini suçluyor. Bugün verilen cezadan tatmin olmadık. Konunun takipçisi olacağız. Ciğerimiz, yanıyor. Önce Türkiye'deki mahkemelere, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz" diye konuştu.

Savucu ailesinin avukatı Nazlı Demir de "Bu dosya bize yolda yürürken bile insanların güvenliğinin olmadığını göstermiştir. Her ne kadar tüm sanıklar ceza alsa da 5 ölümlü dosyada ceza miktarları yetersizdir. Gerekli istinaf başvurusunda bulunacağız" dedi.