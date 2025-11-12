CHP izmir’de disiplin kararı!

CHP İzmir İl Yönetimi, haftalık olağan toplantısını İl Başkanı Çağatay Güç yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda, Bayraklı Manavkuyu Mahallesi delege seçimlerinde yaşanan şiddet olayları ele alındı. Bayraklı Manavkuyu Mahallesi delege seçimlerinde darp iddiaları üzerine CHP İzmir İl Yönetimi, Yetkin Özçelik'i tedbirli olarak disipline sevk etti. Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Akçam, seçim sırasında partili Songül Gök ile birlikte darp edildiğini açıklamış, "Beni gömleğimden tuttu, tartakladı" demişti.