Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 KASIM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe bugünün kesintilerini duyurdu. İşte 12 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
İnönü

09:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa ( 28 )
Salimbey ( 112. Sk. 49 )

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
Siteler

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele ( 9139/5. Sk. 9180. Sk. )

08:30 - 16:30
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy

09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Güngör
Altıntaş
Barbaros
Mecidiye

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
30 Ağustos

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
İçmeler
Yağcılar
Sıra
Torasan
Özbek
Zeytinler
Altıntaş
Demircili
Gülbahçe

