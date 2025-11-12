İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 KASIM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 12 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
İnönü
09:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa ( 28 )
Salimbey ( 112. Sk. 49 )
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
Siteler
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele ( 9139/5. Sk. 9180. Sk. )
08:30 - 16:30
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Güngör
Altıntaş
Barbaros
Mecidiye
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
30 Ağustos
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
İçmeler
Yağcılar
Sıra
Torasan
Özbek
Zeytinler
Altıntaş
Demircili
Gülbahçe