İzmir'de tarım arazilerinde çevre katliamı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarım arazilerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mermer tozu, kırık mermer parçaları ve inşaat molozları atılması tepki çekti.

Araziye kaçak dökülen mermer tozları nedeni ile alanın travertenlere döndüğünü ifade eden vatandaşlar, bu tozların toprağı ve yer altı sularını kirlettiğini iddia etti.