Tirelilerin Ali Ağabeyi vefatı ile üzdü

İZMİR Tire'de, Ali Kemerli (42) adlı adam evinde asılı halde bulundu. İddiaya göre, köy halkı tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Kemerli'den günlerdir haber alamayan komşuları güvenlik güçlerine haber verdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler genç adamın evine gittiklerinde Kemerli'yi evinin odasında iple asılı şekilde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Köy sakinleri Ali Kemerli'nin çevresine karşı son derece güler yüzlü ve saygılı olduğunu belirterek, "Ölümüne hala inanamıyoruz" şeklinde konuştular.