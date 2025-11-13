Başkan ‘Tezgah açmayın’ dedi: BOSPA esnafı uyarıya aldırmadı!

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ile pazarcı esnafı arasındaki gerilim devam ediyor. Ünsal, elektrik tesisatı tadilatı nedeni ile 12 Kasım Çarşamba günü olan Bostanlı Pazarı'nın açılmayacağını duyurdu. Bostanlı Pazaryeri'nde cumartesi günleri ikinci bir pazar kurulmasına karşı çıktıkları için Başkan Ünsal'ın kendilerinden bu şekilde intikam aldığını düşünen esnaf ise uyarılarak aldırış etmeyerek çarşamba günü tezgahlarını açtı.

PAZAR TIKA BASA DOLDU

BOSTANLI Pazaryeri'nde gıda ve tekstil ürünleri satışı yapan esnaf her hafta olduğu gibi bu çarşamba da tezgah açarken, belediye tarafından elektrik sigortaları kapatıldığı için peynir ve zeytin satışı yapan esnaf tezgah açamadı. Ünsal'ın "Bostanlı Pazarı'na gelmeyin, Pazar kurulmayacak" çağrısına rağmen vatandaşlar Bospa'ya yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı.