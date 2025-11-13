Başkan ‘Tezgah açmayın’ dedi: BOSPA esnafı uyarıya aldırmadı!

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ile pazarcı esnafı arasındaki gerilim devam ediyor. Ünsal, elektrik tesisatı tadilatı nedeni ile 12 Kasım Çarşamba günü olan Bostanlı Pazarı'nın açılmayacağını duyurdu. Bostanlı Pazaryeri'nde cumartesi günleri ikinci bir pazar kurulmasına karşı çıktıkları için Başkan Ünsal'ın kendilerinden bu şekilde intikam aldığını düşünen esnaf ise uyarılarak aldırış etmeyerek çarşamba günü tezgahlarını açtı.
PAZAR TIKA BASA DOLDU
BOSTANLI Pazaryeri'nde gıda ve tekstil ürünleri satışı yapan esnaf her hafta olduğu gibi bu çarşamba da tezgah açarken, belediye tarafından elektrik sigortaları kapatıldığı için peynir ve zeytin satışı yapan esnaf tezgah açamadı. Ünsal'ın "Bostanlı Pazarı'na gelmeyin, Pazar kurulmayacak" çağrısına rağmen vatandaşlar Bospa'ya yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı.
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Başkan Ünsal'ın bu tadilat kararının bizden öç alma, intikam alma kararı olduğunu herkes biliyor. Elektrik tesisatı ile ilgili bizim başvurumuz üzerine Gediz Elektrik 25 gün önce geldi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.
Kendi görevini yaptı, gitti. Başkan 10-14 Kasım arası tadilat yapılacağı bahanesi ile burayı kapatmak istiyor. Neden haftanın diğer kalan günlerinde tadilat yapılmıyor da Çarşamba günü kurulan pazarı da buna dahil ediyor? Başkan Karşıyaka esnafını korumakla mükelleftir" diye konuştu.