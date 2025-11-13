Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: İzmir’in 16 milyar borcu var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde SGK'ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. SGK prim borcu olan belediyeler içinde birinci sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyar borcu var" dedi.
10 BELEDİYEDEN 8'İ CHP'NİN
SGK'ye en borçlu kurumların neredeyse tamamının belediyelerin şirketleri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları söyledi:
"Türkiye genelinde SGK'ye en çok borcu olan ilk 10 belediyenin 8'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, biri AK Partili belediye, biri de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken kayyum atanan Şişli Belediyesi'dir. SGK'ye borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak, bunların 35'i Cumhuriyet Halk Partili, 12'si AK Partili, 2'si Cumhuriyet Halk Partili, biri de DEM Parti'deyken kayyum atanan belediyelerdir.
SGK'ye prim borcu olan belediyeler: birinci sırada İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16 milyar lira, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 8 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesinin 7 milyar lira, Şişli Belediyesinin 5,5 milyar lira, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 4,7 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4,5 milyar lira, AK Parti'de Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 3,5 milyar lira borcu var. SGK'ya toplam 59 milyar lira ödenmeyen prim borçları söz konusu."