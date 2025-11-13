İzmir'de uzun uğraşlarla gelen mucize! Mazgala düşen kayıp köpek sahibine teslim edildi

KONAK İskelesi yakınında yağmur suyu ızgarasına düşerek kanal borusuna sıkışan ve beş gündür kayıp olduğu öğrenilen köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sahibine kavuştu.

Konak İskelesi önünde yağmur suyu kanalı içinde sıkışan bir köpeğin bulunduğu ihbarının itfaiye merkezine ulaşması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler, kanalın içindeki mahsur kalan köpeğin zarar görmeden çıkarılması için yaklaşık bir buçuk saat boyunca titiz bir çalışma yürüttü.