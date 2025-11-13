İzmir'den sonra Aydın'dan acı haber! Melisa alkol ve enerji içeceği kurbanı oldu! Hayalleri yarım kaldı...

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Şengül de ölümünden önce alkolü enerji içeceğiyle karıştırmıştı. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan Melisa, enerji içeceğine kurban giderken, genç kızın hayalleri de yarım kaldı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 215 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melisa Şengül akşam saatlerinde arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile birlikte alkol aldı.Gençlerin iddiasına göre, içkiyle birlikte enerji içeceği de tüketen Melisa, gece uyuduktan sonra bir daha uyanmadı. Yaklaşık 18 saat boyunca odasında hareketsiz kalan genç kız, sabah arkadaşlarının kontrol etmesiyle yatağında ölü bulundu.