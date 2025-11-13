İzmir'den sonra Aydın'dan acı haber! Melisa alkol ve enerji içeceği kurbanı oldu! Hayalleri yarım kaldı...

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Şengül de ölümünden önce alkolü enerji içeceğiyle karıştırmıştı. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan Melisa, enerji içeceğine kurban giderken, genç kızın hayalleri de yarım kaldı.
Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 215 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melisa Şengül akşam saatlerinde arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile birlikte alkol aldı.Gençlerin iddiasına göre, içkiyle birlikte enerji içeceği de tüketen Melisa, gece uyuduktan sonra bir daha uyanmadı. Yaklaşık 18 saat boyunca odasında hareketsiz kalan genç kız, sabah arkadaşlarının kontrol etmesiyle yatağında ölü bulundu.
ARKADAŞLARI ANLATTI
EVDE yapılan incelemede, Melisa'nın vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmadı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Melisa Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak Melisa'nın birlikte alkol aldığı iki erkek arkadaşını gözaltına aldı. Gençlerin ifadelerinde, "Enerji içeceğiyle alkol almıştık, sabah uyanmadı" dedikleri öğrenildi.