AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı’dan “Çankaya Otoparkı” eleştirisi: Başkanlar değişiyor ama zihniyet değişmiyor!

Çankırı, belediyede yönetimlerin değişmesine rağmen "zihniyetin aynı kaldığını" söyledi. Çankırı paylaşımında, Çankaya Katlı Otoparkı'nın 2021 yılında dönemin başkanı Tunç Soyer tarafından "riskli yapı" ilan edildiğini hatırlatarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "yıkım değil, güçlendirme yapılmalı" uyarısının dikkate alınmadığını belirtti.

'TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMADI'

Çankırı, 2023 yılında hazırlanan yeni raporların da "yapı güçlendirilebilir" sonucuna vardığını ancak bu kez "güçlendirme maliyeti yüksek" gerekçesiyle sürecin askıya alındığını söyledi. Çankırı, "Haziran 2024'te belediye 'güçlendirme yapılabilir' kararı aldı, 1 Temmuz'da da Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi onay verdi. Ancak aradan 1,5 yıl geçti, tek bir çivi bile çakılmadı" ifadelerini kullandı.