Göztepeli Barış’ın canına mal olan kazada gelişme

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) aracı ile çarpıp, ölümüne neden olan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ege Özkaçar (26), yeniden yargılandığı davada, 7 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. İddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Savcı, Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istedi.